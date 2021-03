Sabato 20 marzo partirà la fase serale di Amici di Maria De Filippi. Ieri è stata registrata la puntata pomeridiana che verrà trasmessa il 13 marzo e in cui sono stati scelti tutti gli alunni che vedremo sfidarsi in prima serata (forse in squadre come ha anticipato Lorella Cuccarini).

Durante la puntata sono state ospiti di Maria: Arisa, Gaia Gozzi e Annalisa, fresche di Sanremo. La conduttrice ha anche presentato il nuovo direttore artistico che è Stéphane Jarny.

Secondo la maestra Alessandra Celentano Martina non merita il Serale e vuole essere chiara con lei, cosa ne pensate delle sue parole? #Amici20 pic.twitter.com/FTGEvyITYq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 10, 2021

La maestra Celentano vuole che Martina, Rosa, Serena, Alessandro e Tommaso ragionino su chi veramente meriti il Serale, secondo voi? #Amici20 pic.twitter.com/5eJLCshqWY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 10, 2021

Secondo voi il Serale lo merita di più Alessandro o Martina? #Amici20 pic.twitter.com/3rrXiajtqw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 10, 2021

Serale Amici 20, i cantanti ammessi.

– Aka7even

– Deddy

– Enula

– Esa Abrate

– Gaia Di Fusco

– Ibla

– Leonardo Lamacchia

– Raffaele Renda

– Sangiovanni

– Tancredi Cantù Rajnoldi

Amici 20, i ballerini ammessi al Serale.

– Alessandro Cavallo

– Giulia Stabile

– Martina Miliddi

– Rosa Di Grazia

– Samuele Barbetta

– Serena Marchese

– Tommaso Stanzani

Can Yaman al serale di Amici 20? – Il rumor de Il Messaggero.

Secondo il noto quotidiano Kween Mary avrebbe pensato di ingaggiare il belloccio turco come giudice del suo talent.

“Il serale di Amici 20 si avvicina precipitosamente eppure ancora poco o nulla si sa sui giudici. La conduttrice starebbe pensando ad un vero e proprio colpaccio, degno soltanto della sua reputazione: l’idea sarebbe quella di avere il sì di Can Yaman nelle vesti di giudice al serale di Amici 20. Al centro del gossip per via della liason con Diletta Leotta, l’attore è comunque impegnato ad ampliare i propri orizzonti lavorativi. La chiamata da Maria De Filippi potrebbe fargli definitivamente spiccare il volo”.

Fonte: Davide Maggio, Il Vicolo delle news