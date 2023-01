Serale Amici 22: due nuovi giudici in arrivo nel programma – l’indiscrezione

Mancano due mesi all’inizio del serale di Amici 22, ma i professori hanno già iniziato a consegnare le prime maglie (per adesso le hanno avute Ramon e Isobel). Oggi è arrivata anche una prima indiscrezione sui giudici. Sembra infatti che la presenza di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto sia incerta e al loro posto potrebbero arrivare due volti noti del programma mariano. Secondo Blasting News e Novella 2000 potrebbero fare il loro comeback alla corte di Maria De Filippi sia Anna Pettinelliche Emma Marrone. La prima è stata una delle prof ed è rimasta in ottimi rapporti con la produzione, mentre la cantante negli anni è stata sia un’alunna che una delle coach, quando i ragazzi erano divisi in due squadre e avevano dei direttori artistici a seguirli.

Serale di Amici 22, il possibile ritorno di Anna ed Emma.

“Al serale potrebbe arrivare l’ex insegnante della scuola, Anna Pettinelli. Stando alle indiscrezioni emerse, la speaker radiofonica potrebbe ricoprire questo nuovo ruolo in vista della seconda fase di Amici 22. – riporta Novella 2000 – Ma non è finita qui. Perché oltre al nome di Anna Pettinelli, il sito lancia un’altra indiscrezione legata, invece, a Emma Marrone. Sembrerebbe che sul taccuino dei papabili giudici ci sia anche l’ex allieva e vincitrice della scuola”. “Inizia un nuovo anno di Amici e mi mancherete tutti ragazzi. – ha scritto la Pettinelli – Perché quando entri nella squadra è per sempre. E nel mio piccolo anche io farò sempre parte di questo sogno. Voglio fare il mio personale in bocca al lupo a tutti i ragazzi e anche ai professori. Un grande saluto anche a Maria e vi guarderò da casa mia, buon lavoro! Rudy Zerbi? Mi chiedono tutti se le nostre discussioni erano reali. Certo che erano vere assolutamente. Lui non mi stava simpatico e l’ho sempre detto. Siamo il giorno e la notte e non abbiamo troppi punti in comune. Credo sia sia visto benissimo. Certo che lo rispetto come professore, ma finisce lì, perché la pensiamo in maniera diversa”.