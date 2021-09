“Quattro mesi e un giorno dopo il terribile disastro ho raccolto le forze per tornare sulla tomba dei miei cari, per raccontare alla mia amata figlia Tal quello che ho passato. So che è orgogliosa di suo padre che sta facendo la sua volontà…”. Sono le parole che Shmuel Peleg, nonno di Eitan, il bambino di 6 anni unico superstite della tragedia del Mottarone e oggetto di una contesa tra i due rami della famiglia sul Paese in cui dovrebbe crescere, condivide oggi con Repubblica poco dopo aver visitato la tomba dove riposano la figlia Tal (26 anni), il marito Amit (30 anni) e il piccolo Tom di 2 anni, tra le 14 vittime del disastro avvenuto quattro…