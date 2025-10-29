Sequestro di pupazzi Labubu in Italia: lotta alla contraffazione

Nei giorni scorsi, la Guardia di finanza di Lodi ha sequestrato una ventina di pupazzi noti come “LABUBU”, distribuiti dalla catena cinese Pop Mart e creati dall’artista Kasing Lung. Questi pupazzi, diventati icone globali e oggetti da collezione, stanno riscuotendo un grande successo in tutto il mondo, anche in Italia, dove si sono registrate lunghe code davanti all’unico negozio di Milano.

Il mercato della contraffazione ha subito colto l’opportunità di sfruttare questa popolarità, visto che il prezzo del pupazzo originale supera i 40 euro. Le autorità doganali avevano già effettuato i primi sequestri di alcuni pezzi, e le operazioni della Guardia di finanza sul territorio nazionale hanno portato alla scoperta di prodotti falsificati in vari punti vendita non autorizzati.

In particolare, i finanzieri del Gruppo Lodi e della Compagnia Casalpusterlengo hanno condotto due interventi ispettivi che hanno portato al rinvenimento di portachiavi a forma di animali, opportunamente contraffatti. I prodotti, ben realizzati e dotati di packaging accurato, sfoggiavano etichette Pop Mart e QR Code falsificati, creando confusione tra i consumatori.

I prodotti sequestrati sono stati ritirati dal mercato, e i responsabili sono stati denunciati. Attualmente, sono in corso indagini atte a ricostruire i canali di approvvigionamento e i flussi finanziari legati a questa filiera illecita. La Guardia di finanza continuerà a vigilare contro la contraffazione e a proteggere i diritti dei consumatori. Le indagini sono ancora nelle fasi preliminari e la responsabilità degli indagati verrà accertata solo dopo una sentenza definitiva.