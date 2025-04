Sequestro di 4.300 Euro in Contante Durante un Controllo

Il 17 aprile, la Polizia di Stato di Prato ha arrestato un cittadino marocchino coinvolto nella produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito di un’indagine finalizzata a contrastare lo spaccio di droga. Gli agenti hanno osservato il sospettato, noto per precedenti legati alla droga, nei suoi spostamenti tra il quartiere di San Giorgio a Colonica e il confine con Sesto Fiorentino.

Durante un controllo avvenuto alle 17.30, l’uomo è stato trovato in possesso di 4.300 euro in denaro contante, suddiviso in banconote di piccolo taglio. All’interno della sua auto sono stati rinvenuti circa 114 grammi di cocaina e 95 grammi di hashish, oltre a telefoni cellulari e una bilancina di precisione. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare le evidenze a suo carico.

In seguito all’arresto, il cittadino marocchino è stato condotto presso la Questura di Prato per le procedure di rito ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida della misura cautelare. L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di sostanze stupefacenti, mossa da un interesse sempre crescente per la sicurezza pubblica e per la lotta contro lo spaccio di droga nella zona.