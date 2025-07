Sequestro di 17 cani in allevamento abusivo a Treviglio

Un recente intervento delle autorità ha portato alla scoperta di un allevamento abusivo di cani a Treviglio, evidenziando condizioni di estrema negligenza. Durante un controllo effettuato da Polizia locale, Carabinieri forestali, Ats e tecnici comunali, sono stati trovati 17 cani rinchiusi in gabbie sporche e arrugginite, con come unica fonte di cibo una carriola piena di pane secco.

Le verifiche hanno rivelato la mancanza di autorizzazioni sanitarie e strutturali per la gestione dell’allevamento. Di conseguenza, i cani sono stati posti sotto sequestro e trasferiti in strutture adeguate in grado di garantire il loro benessere.

L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione relativa alle inadeguate condizioni della struttura. Saranno avviate sanzioni amministrative e una valutazione per possibili responsabilità penali. Il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, ha evidenziato l’amarezza di situazioni simili, sottolineando la necessità di affidare gli animali a strutture autorizzate in caso di necessità.