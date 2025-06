Sequestro di 140 pezzi di merce contraffatta a Ventimiglia

Un’operazione della polizia a Ventimiglia ha portato al sequestro di 140 articoli contraffatti, tra cui borse, borselli e occhiali da sole con marchi falsificati. Venerdì 30 maggio, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno sorpreso un gruppo di venditori abusivi, che tuttavia sono riusciti a fuggire nelle vie circostanti.

L’intervento è stato effettuato grazie a saggi servizi di osservazione e appostamento. La merce sequestrata è stata inviata alla Procura competente, con accuse di contraffazione e ricettazione a carico di ignoti. La Polizia di Stato ha esortato i cittadini a non acquistare prodotti contraffatti, evidenziando i potenziali rischi per la salute derivanti dall’uso di materiali di bassa qualità.

Inoltre, sono previsti ulteriori controlli nelle prossime settimane a Ventimiglia, in un’azione continua per combattere il fenomeno della vendita di merce non conforme.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it