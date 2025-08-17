24.2 C
Roma
domenica – 17 Agosto 2025
Animali

Sequestro animali in Toscana, intervento decisivo delle autorità

Da StraNotizie
Sequestro animali in Toscana, intervento decisivo delle autorità

Una struttura per il ricovero di animali, denominata Bosco di Archimede, è stata sequestrata dai carabinieri forestali e tutti gli animali presenti sono stati affidati all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di Pisa. Gli animali verranno ricollocati in luoghi dove saranno rispettati i loro bisogni fondamentali, come cura e alimentazione.

La struttura ospitava 27 cani meticci, 12 ovini, 3 suini e 3 caprette nane. ENPA Pisa ha espresso gratitudine alla Procura di Pisa, al Comando dei Carabinieri Forestali di Pontedera e alla sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini. La sindaca ha collaborato attivamente per garantire il benessere degli animali, organizzando convenzioni con negozi locali per fornire frutta e verdura fresca ai maiali, fieno alle pecore e alle capre, oltre a trasportare acqua potabile.

In aggiunta, è stata stipulata una convenzione con l’ambulatorio veterinario Le Melorie per effettuare controlli e analisi sui cani, che non erano mai stati realizzati prima, e per somministrare trattamenti antiparassitari a tutti gli animali.

Le volontarie di ENPA si sono trasferite nella struttura per prendersi cura degli animali e cercare rifugi per loro. Alcuni cani sono stati già accolti da organizzazioni come il Frutteto di Fido e il Rifugio Tom. È lanciato un appello per l’adozione di 12 pecore adulte e 19 cani meticci, di cui 4 in condizioni particolari. Chi desidera effettuare donazioni può utilizzare il conto corrente della sezione ENPA.

