Sequestro animali in Toscana, intervento decisivo delle autorità

Una struttura per il ricovero di animali, denominata Bosco di Archimede, è stata sequestrata dai carabinieri forestali e tutti gli animali presenti sono stati affidati all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di Pisa. Gli animali verranno ricollocati in luoghi dove saranno rispettati i loro bisogni fondamentali, come cura e alimentazione.

La struttura ospitava 27 cani meticci, 12 ovini, 3 suini e 3 caprette nane. ENPA Pisa ha espresso gratitudine alla Procura di Pisa, al Comando dei Carabinieri Forestali di Pontedera e alla sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini. La sindaca ha collaborato attivamente per garantire il benessere degli animali, organizzando convenzioni con negozi locali per fornire frutta e verdura fresca ai maiali, fieno alle pecore e alle capre, oltre a trasportare acqua potabile.

In aggiunta, è stata stipulata una convenzione con l’ambulatorio veterinario Le Melorie per effettuare controlli e analisi sui cani, che non erano mai stati realizzati prima, e per somministrare trattamenti antiparassitari a tutti gli animali.

Le volontarie di ENPA si sono trasferite nella struttura per prendersi cura degli animali e cercare rifugi per loro. Alcuni cani sono stati già accolti da organizzazioni come il Frutteto di Fido e il Rifugio Tom. È lanciato un appello per l’adozione di 12 pecore adulte e 19 cani meticci, di cui 4 in condizioni particolari. Chi desidera effettuare donazioni può utilizzare il conto corrente della sezione ENPA.