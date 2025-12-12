6 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Gossip

Sequestro a Ischia

Da stranotizie
Sequestro a Ischia

Il complesso “Le Fumarole”, situato sulla spiaggia dei Maronti a Barano d’Ischia, ha subito un sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Il complesso, che comprende un ristorante frequentato da vip, è stato al centro di una lunga vicenda edilizia che, secondo gli inquirenti, risale al 1968.

Secondo la Procura di Napoli, le opere eseguite nel tempo non sono soltanto il frutto di interventi irregolari, ma hanno causato “una irreversibile trasformazione orografica” del territorio. Il pm sostiene che il complesso è stato realizzato attraverso scavi nella roccia, terrazzamenti, pedane, muretti e nuovi volumi mai autorizzati, in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e sismici.

La relazione tecnica allegata all’inchiesta ha evidenziato che la trasformazione del costone ha inciso sulla morfologia del territorio, modificandone il profilo naturale. Inoltre, la fascia costiera dei Maronti ricadeva nei limiti di inedificabilità imposti dalla Regione, ma nonostante ciò, il complesso è continuato a crescere.

Il pm parla di un “notevole impatto visivo e paesaggistico”, con una volumetria complessiva che supererebbe i mille metri cubi. L’evoluzione urbanistica del complesso è considerata incompatibile con la tutela del territorio e richiede l’intervento del sequestro per evitare ulteriori aggravamenti.

Il giudice ha esaminato la richiesta della Procura e ha confermato il sequestro preventivo del complesso, incluse le strutture dell’area dei Maronti. La decisione impone lo sgombero dei locali in 20 giorni, in quanto le opere hanno provocato “una irrimediabile variazione dell’orografia del territorio” e la libera disponibilità dell’area comporterebbe il rischio di ulteriori conseguenze negative per l’ambiente.

Articolo precedente
Disastro ambientale in Germania
Articolo successivo
Ue e Ucraina, piano decennale per l’adesione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.