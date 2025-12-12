Sequestro a Ischia

Il complesso “Le Fumarole”, situato sulla spiaggia dei Maronti a Barano d’Ischia, ha subito un sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Il complesso, che comprende un ristorante frequentato da vip, è stato al centro di una lunga vicenda edilizia che, secondo gli inquirenti, risale al 1968.

Secondo la Procura di Napoli, le opere eseguite nel tempo non sono soltanto il frutto di interventi irregolari, ma hanno causato “una irreversibile trasformazione orografica” del territorio. Il pm sostiene che il complesso è stato realizzato attraverso scavi nella roccia, terrazzamenti, pedane, muretti e nuovi volumi mai autorizzati, in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e sismici.

La relazione tecnica allegata all’inchiesta ha evidenziato che la trasformazione del costone ha inciso sulla morfologia del territorio, modificandone il profilo naturale. Inoltre, la fascia costiera dei Maronti ricadeva nei limiti di inedificabilità imposti dalla Regione, ma nonostante ciò, il complesso è continuato a crescere.

Il pm parla di un “notevole impatto visivo e paesaggistico”, con una volumetria complessiva che supererebbe i mille metri cubi. L’evoluzione urbanistica del complesso è considerata incompatibile con la tutela del territorio e richiede l’intervento del sequestro per evitare ulteriori aggravamenti.

Il giudice ha esaminato la richiesta della Procura e ha confermato il sequestro preventivo del complesso, incluse le strutture dell’area dei Maronti. La decisione impone lo sgombero dei locali in 20 giorni, in quanto le opere hanno provocato “una irrimediabile variazione dell’orografia del territorio” e la libera disponibilità dell’area comporterebbe il rischio di ulteriori conseguenze negative per l’ambiente.