I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Spezia, hanno eseguito un’importante operazione di sequestro di un rilevante quantitativo di mascherine, oltre 240mila, destinate al servizio sanitario pubblico. Dopo una mirata analisi dei flussi di merci, attraverso documenti e banche dati, effettuata dal Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, il personale della Guardia di Finanza e delle Dogane ha effettuato un accesso presso una società importatrice di Santo Stefano Magra (La Spezia), che aveva ottenuto un contratto di fornitura dall’Azienda Ospedaliera di Parma per la consegna, in diversi lotti, di 1.100.000 mascherine di tipo chirurgico e Ffp2.

Fonte