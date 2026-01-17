15.4 C
Roma
sabato – 17 Gennaio 2026
Spettacolo

Septicflesh in concerto a Plovdiv

Da stranotizie
Septicflesh in concerto a Plovdiv

I fan dei Septicflesh possono rallegrarsi per un esclusivo concerto dal vivo della band greca capitanata da Spiros Seth Antoniou. L’evento si terrà il 19 settembre presso l’Ancient Theatre di Plovdiv, in Bulgaria.

La band sarà accompagnata sul palco dall’orchestra sinfonica e dal coro dell’Opera nazionale della città bulgara, nonché da diversi ospiti d’eccezione, i cui nomi verranno svelati nelle prossime settimane. I biglietti per questo speciale show sono già disponibili per l’acquisto.

La band ha dichiarato: “Figli di Morfeo, vogliamo riaffermare il nostro impegno per far risorgere la pallida bellezza del passato all’interno di alcuni magnifici luoghi antichi. Il nostro primo annuncio di quest’anno è questo: il 19 settembre, ci esibiremo in un’esclusiva cerimonia sinfonica presso il Teatro Antico di Plovdiv, in Bulgaria dove condivideremo il palco con l’orchestra filarmonica e il coro nazionale della città. Gli ospiti speciali e maggiori dettagli saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi sui nostri canali social.

Articolo precedente
Gadget magnetici: tecnologia per iPhone e device
Articolo successivo
La prima impressione non basta in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.