Septicflesh in concerto a Plovdiv

I fan dei Septicflesh possono rallegrarsi per un esclusivo concerto dal vivo della band greca capitanata da Spiros Seth Antoniou. L’evento si terrà il 19 settembre presso l’Ancient Theatre di Plovdiv, in Bulgaria.

La band sarà accompagnata sul palco dall’orchestra sinfonica e dal coro dell’Opera nazionale della città bulgara, nonché da diversi ospiti d’eccezione, i cui nomi verranno svelati nelle prossime settimane. I biglietti per questo speciale show sono già disponibili per l’acquisto.

La band ha dichiarato: “Figli di Morfeo, vogliamo riaffermare il nostro impegno per far risorgere la pallida bellezza del passato all’interno di alcuni magnifici luoghi antichi. Il nostro primo annuncio di quest’anno è questo: il 19 settembre, ci esibiremo in un’esclusiva cerimonia sinfonica presso il Teatro Antico di Plovdiv, in Bulgaria dove condivideremo il palco con l’orchestra filarmonica e il coro nazionale della città. Gli ospiti speciali e maggiori dettagli saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi sui nostri canali social.