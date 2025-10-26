Sepoltura per animali e proprietari a Soriano nel Cimino

Il consiglio comunale di Soriano nel Cimino ha approvato una modifica al regolamento cimiteriale, autorizzando la sepoltura delle ceneri degli animali domestici accanto ai loro proprietari defunti. Questa decisione rende Soriano il primo comune nella Tuscia e tra i primi in Italia a offrire tale possibilità.
La variante regolamentare precisa le modalità di accoglimento delle urne cinerarie degli animali nel cimitero comunale. La tumulazione sarà consentita solo in abbinamento con un defunto già tumulato o per il quale sia già programmata la tumulazione. Le ceneri potranno essere collocate in loculi, cellette cinerarie o sepolture di famiglia.
Questa iniziativa mira a rafforzare il legame affettivo tra i proprietari e i loro animali, riconoscendo l’importanza di una sepoltura dignitosa anche per le creature che hanno condiviso la vita con gli esseri umani.
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.
🐾 Vai a Robinson Pet Shop