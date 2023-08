Separazione di Britney e Sam: parla una fonte e svela i motivi

Più che un rumor, la separazione tra Britney Spears e Sam Asghari ormai sembra una certezza. Dopo TMZ, anche ET News ha confermato che la principessa del pop e il marito non vivono più nella stessa villa. Una fonte ha parlato al noto portale americano ed ha svelato i motivi dietro alla rottura.

“I loro problemi tendono a peggiorare quando sono lontani l’uno dall’altra e trascorrono del tempo separati. Britney sente come se a volte Sam non le avesse dato la priorità. I motivi sono i continui litigi che hanno rovinato la relazione. Le loro litigate li hanno portati a diventare infelici a volte nella loro relazione. Sono anche su due lunghezze d’onda diverse quando si tratta del loro futuro come coppia, che è stato un punto di contesa”.

La separazione di Britney e Sam: l’accordo prematrimoniale e l’assegno che firmerà la cantante.

Liti e accuse di tradimento a parte, Page Six invece ha fatto luce sul lato finanziario della separazione. Pare infatti che Sam Asghari non verrà mantenuto dalla sua ex (a differenza di Kevin Federline). La Spears e Asghari un anno e mezzo fa hanno firmato un accordo matrimoniale che blinda il patrimonio della cantante.

“I due sono ufficialmente separati. Le voci parlano di forti litigate e di un’accusa di tradimento. Ormai è certo che questa storia finirà con il divorzio. Da fonti dirette possiamo affermare che Asghari non otterrà molto da questo divorzio. Il matrimonio finirà con il divorzio e non ci saranno battaglie tra i due. Britney e Sam hanno firmato un accordo prematrimoniale molto dettagliato. Tutti i soldi che la cantante di Toxic ha guadagnato prima del matrimonio sono ben protetti. Sam non potrà toccare nulla del patrimonio della moglie. Tuttavia, un insider ha detto che probabilmente Britney Spears firmerà comunque un assegno finale”.