Separazione delle carriere, il ministro Nordio parla ad Atreju

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito “bizzarro” il pensiero che la riforma costituzionale sia punitiva per la magistratura, ribadendo che non è in discussione l’indipendenza dei magistrati. Sottolinea come la riforma garantirà la stessa autonomia al pubblico ministero e agli organi giudicanti, ed evidenzia che la separazione delle carriere è un impegno politico del governo, in linea con il mandato ricevuto dagli elettori. Se si dovesse arrivare a un referendum sulla riforma, Nordio avverte che potrebbero esserci conseguenze nel caso in cui il risultato non sia favorevole al governo, auspicando un confronto razionale da parte del popolo.

Nordio ha anche affermato che entro il 2026 intendono risolvere la carenza di organico dei magistrati attraverso vari concorsi, indicando che si sta cercando di ottimizzare le risorse nonostante le difficoltà storiche. In merito al processo telematico, ha precisato che non è in crisi e si sta implementando nonostante le criticità iniziali.

Riguardo a Piercamillo Davigo, ex magistrato di Mani Pulite, Nordio ha espresso preoccupazione per la credibilità della magistratura, sottolineando che Davigo è un pregiudicato e che questo danneggia l’immagine della giustizia. Inoltre, ha discusso l’importanza di garantire un equilibrio tra diritto all’informazione e presunzione di innocenza, affermando che il termine “bavaglio alla stampa” non è corretto. Ha insistito sulla necessità di bilanciare i diritti delle persone coinvolte nelle indagini, evitando danni alla loro reputazione.

Infine, è emersa la posizione critica di Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), il quale ha denunciato che lo scopo reale della riforma è l’indebolimento del sistema giudiziario. Santalucia ha messo in dubbio le affermazioni di Nordio sulla distinzione delle funzioni tra pubblico ministero e altri organi e ha avvertito che la riforma potrebbe portare a una concentrazione eccessiva di potere nel pubblico ministero, rischiando di alterare un equilibrio già esistente.