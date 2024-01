Separazione da Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli svela i motivi

Non solo la verità sul presunto flirt con Antonino Spinalbese e la chiamata di Belen Rodriguez, Sonia Bruganelli a Verissimo ha parlato anche della separazione da Paolo Bonolis. La produttrice ha spiegato quelli che potrebbero essere stati gli errori suoi e di Paolo ed ha ribadito che la decisione di separarsi l’ha presa lei. Nonostante adesso non vivano più sotto lo stesso tetto come moglie e marito, la Bruganelli e Paolo continuano ad avere un ottimo rapporto e non solo in quanto genitori di tre figli: “L’affetto tra noi non è mai finito“.

Mamma e figlia 💖 Sonia Bruganelli e Adele Bonolis vi aspettano oggi a #Verissimo alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity ✨ pic.twitter.com/5VOqd60IfP — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) January 14, 2024

La separazione da Paolo: Sonia Bruganelli ne parla a Verissimo.