Il piccolo era stato separato dalla sua mamma subito dopo la nascita: commoventi le immagini che testimoniano ora il loro primo incontro.

Il 18 novembre un primo toccante video è apparso in rete documentando la nascita in diretta di un piccolo scimpanzé di nome Kucheza, avventura soltanto tre giorni prima. Alcuni rischi sorti durante il parto hanno costretto l’équipe veterinaria a intervenire con un cesareo d’urgenza. La delicata operazione ha infine costretto la sua mamma, Mahale, e il piccolo Kuscheza a doversi separare.

😥 Scimpanzé Kucheza separato dalla mamma alla nascita, le immagini del loro incontro ti faranno piangere – VIDEO

Kucheza è nato senza un’adeguata ossigenazione naturale in una struttura ospedaliera per animali situata nel comune di Wichita, nello Stato del Kansas degli Stati Uniti. Dopo il parto e la successiva incubazione del neonato scimpanzé, i veterinari hanno sperato con tutto il cuore che tutto procedesse senza ulteriori complicazioni.

Mentre il tempo passava il team ha compreso che se tutto fosse davvero andato secondo i piani, allora, Mahale avrebbe potuto finalmente tenere tra le sue braccia la sua creatura. Sono trascorse 48 interminabili ore prima che Mahale potesse finalmente vedere il suo piccolo sano e salvo.

Il momento del loro primo incontro è stato filmato dal personale del “Sedgwick County Zoo” che ha salvato la vita di entrambi intervenendo a sangue freddo e con estrema professionalità nel momento decisivo. Il video è stato pubblicato su YouTube da “SedgwickCoZoo” e dalla pagina ufficiale Facebook dello zoo, e infine accolto con travolgente emozione dagli utenti della rete.

Il piccolo Zucheza è stato prelevato dall’osservazione per essere avvicinato alla sua mamma. Quando Mahale accede alla stanza, in cui è stato introdotto il suo piccolo, si guarda intorno ancora spaesata, finché la zampetta dello scimpanzé fa improvvisamente capolino dalla coperta azzurra. Mahale, riconoscendolo in pochi secondi, si getta su di lui portandolo al petto e dando così vita a uno spettacolo d’amore incondizionato e struggente.

Dunque, se è vero che il nome stesso del simpatico scimpanzé appena nato (Zucheza) può essere tradotto – dalla sua lingua originale, Swahili, diffusa in territorio africano – con il verbo italiano “giocare“, il neonato pare non aspettasse altro che essere preso in braccio dalla sua mamma scimpanzé per iniziare – in sua compagnia – il gioco più bello del mondo: quello di un dondolio senza tempo tra la sua mamma e il suo piccolino.