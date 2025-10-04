SEO Specialist per Milano: Sfrutta il Tuo Talento Digitale!

“Unisciti a Noi come SEO Specialist e Fai Crescere il Nostro Successo!”



Azienda: NETwk

Località: Torino

Data di pubblicazione: Sun, 28 Sep 2025 03:39:47 GMT

Descrizione del lavoro:

Stiamo cercando un professionista con esperienza nel settore SEO per fornire servizi personalizzati ai nostri clienti. Tra le responsabilità principali ci saranno l’ottimizzazione dei contenuti web, l’analisi delle performance e la creazione di strategie per migliorare la visibilità online. È necessario avere competenze consolidate in SEO on-page e off-page, oltre a conoscenze degli strumenti di analisi. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale continua. Se ritieni di avere le competenze adatte, ti invitiamo a considerare questa opportunità.