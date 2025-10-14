18.6 C
SEO Specialist a Milano: Cresci e Innalza i Tuoi Profili Online

Titolo lavoro: SEO Specialist

Azienda: Boraso

Descrizione lavoro:
Stiamo cercando un SEO specialist altamente motivato, che si unisca al nostro team in espansione. Le responsabilità includono l’ottimizzazione dei contenuti web, l’analisi delle performance SEO e la creazione di strategie per migliorare la visibilità online. È richiesta una solida esperienza in SEO, conoscenza degli strumenti analitici e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e un pacchetto retributivo competitivo.

Località: Occhiobello, Rovigo

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:08:56 GMT

