SEO Specialist a Milano con opportunità di crescita professionale

“Unisciti al Nostro Team come SEO Specialist: Fai Crescere la Nostra Visibilità Online!”

Azienda: Boraso

Località: Occhiobello, Rovigo

Data di pubblicazione: Mon, 29 Sep 2025 22:23:29 GMT

Descrizione del lavoro:

Siamo alla ricerca di un SEO specialist creativo e proattivo che si unisca al nostro team in crescita. Le principali responsabilità includono l’ottimizzazione dei contenuti, la gestione delle strategie SEO e l’analisi delle performance per migliorare la visibilità online. I candidati ideali devono avere esperienza nel settore e conoscenze approfondite delle tecniche SEO. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e la possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo della nostra strategia digitale.