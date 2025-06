Offerta di Lavoro: SEO Manager

Siamo alla ricerca di un SEO/SEM Expert altamente motivato per gestire tutte le attività di ottimizzazione per i motori di ricerca e marketing. In qualità di SEO Manager, ti occuperai della strategia dei contenuti, costruzione di link e gestione delle parole chiave, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento sui principali motori di ricerca.

Responsabilità Principali:

Sviluppare e implementare strategie SEO efficaci.

Effettuare analisi e monitoraggio delle performance.

Ottimizzare i contenuti per migliorare il ranking.

Gestire campagne di link building.

Collaborare con team interni per garantire una strategia coerente.

Requisiti:

Esperienza comprovata in SEO e SEM.

Conoscenza approfondita delle tecniche di ottimizzazione.

Capacità analitiche e competenze in strumenti SEO.

Eccellenti capacità di comunicazione.

Se sei appassionato di SEO e desideri contribuire al successo di un’azienda in crescita, non perdere questa opportunità. Candidati ora!