Senzatetto protegge dal gelo il suo cane: l’intervento della polizia

La commovente immagine che mostra un senzatetto mentre protegge il suo cane dal gelo e dalla pioggia è diventata in breve tempo virale sui social.

La vita in strada non è semplice per nessun essere vivente: esposti al freddo e alle intemperie cani, gatti e esseri umani cercano di ripararsi come possono e di sopravvivere al gelo delle notti. L’aiuto reciproco e l’affetto tra compagni di sventura è spesso uno degli elementi che permette ai meno fortunati di superare le difficoltà. Lo sanno bene un giovane senzatetto e la sua adorata cagnolina dal manto arancione che vivono per le strade del Messico. Una foto che li ritrae addormentati in strada, scattata da alcuni passanti, ha fatto il giro del mondo commuovendo milioni di utenti e permettendo addirittura ai due amici di trovare un alloggio caldo e asciutto in cui trascorrere la notte.

Abbraccia il cane per ripararlo dalla pioggia e dal gelo: la foto del senzatetto diventa virale

A Hermosillo, una città messicana capoluogo dell’omonima municipalità e capitale dello stato di Sonora, vivono circa 900 mila abitanti. Tra i numerosi cittadini c’è anche un giovane senzatetto che vive insieme alla sua cagnolina in strada, vicino alla Farmacia Guadalajara del Navarrete (tra Quintero Arce e Quiroga).

Due giorni fa, in una piovosa e fredda mattinata, il ragazzo si è addormentato sul marciapiede insieme alla cucciola. Per riparare dalla pioggia la cagnolina, l’uomo l’aveva abbracciata e coperta in parte con la sua leggera e logora giacca. La commovente scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. Una donna,

Sharon Dennis, ha scattato una fotografia che ha poi postato sulla sua pagina Twitter (@sharonmdennisv) chiedendo a quante più persone possibili se ci fosse stato un modo per aiutare il ragazzo e la cagnetta trovando loro un luogo asciutto per ripararsi dalle intemperie.

¡ Yo soy tu amigo fiel 🐶! En esta noche de lluvia y frío, nuestros compañeros brindaron apoyo en traslado a un lugar seguro a este joven en situación de calle y su lindo acompañante 🐾 #ServiryProteger pic.twitter.com/A9slYTsbrC — Policía Municipal de Hermosillo (@Policia_HMO) February 14, 2023

Nel giro di poche ore il post è diventato virale, ottenendo quasi 40 milioni di visualizzazioni. La sera stessa una pattuglia della Polizia Municipale di Hermosillo ha raggiunto la farmacia dove si trovava il giovane senzatetto. Come riferito dal comandante della polizia, José Ángel Román Rodríguez, l’uomo è stato scortato insieme alla sua cagnolina in una struttura adibita ad accogliere persone indigenti. Román Rodríguez ha ricordato che spesso gli agenti si occupano di aiutare uomini e donne che vivono in strada trasferendoli in strutture di accoglienza, soprattutto quando le temperature diventano particolarmente rigide e soprattutto quando comuni cittadini segnalano alle autorità la presenza di persone in difficoltà. Il video del salvataggio del ragazzo è stato condiviso sulla pagina Twitter della Polizia Municipale (Policía Municipal de Hermosillo – @Policia_HMO). Stando a quanto riferito, il giovane e la sua cagnolina hanno trovato finalmente un posto caldo dove trascorrere le notti. Il legame e l’affetto reciproco quindi hanno permesso loro di superare le difficoltà della dura vita in strada. (di Elisabetta Guglielmi)