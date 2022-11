Senzatetto ha fame e sete, ma la sua generosità non ha limiti

La padrona del cane ha condiviso sul web il video in cui il senzatetto condivide con generosità un po’ della sua acqua.

Può sembrare paradossale, ma le persone che hanno di meno sono quelle che riescono a condividere di più. Quando si è abituati a vivere col poco che si ha a disposizione si impara a fare a meno di moltissime cose e il piacere di fare del bene ripaga di tutte le mancanze. Da qualche tempo gira sul web un video che dimostra a pieno ciò che stiamo dicendo. Il protagonista del filmato è un uomo senzatetto che dimostra tutta la sua generosità nei confronti di un cane. L’uomo, infatti, aveva con sé solo una bottiglietta d’acqua ma decide di dividerla con l’animale con cui aveva appena fatto amicizia.

Il gesto di condivisione e amicizia tra il senzatetto e il cane appena conosciuto

Quando si è abituati a vivere una vita di stenti, togliersi il poco che si ha per condividerlo con qualcun altro è un gesto davvero generoso. Dimostrare amore verso gli altri quando il mondo sembra averti voltato le spalle deve essere davvero difficile, ma esistono persone che con le loro azioni riescono a mostrare quanto per loro sia naturale. Parliamo di piccoli gesti, degli accorgimenti che sembrerebbero superflui e che invece raccontano moltissimo di com’è realmente una persona.

Un po’ come l’uomo protagonista del video che gira da qualche tempo nel web che, con la sua generosità e semplicità, è riuscito ad entrare nel cuore di migliaia di persone.

La persona che viene ripresa dal filmato è un uomo che vive per strada, senza una fissa dimora e si trovava fuori da un’abitazione in attesa che tornasse il proprietario. L’uomo si trovava lì in quanto il proprietario di casa lo aveva contattato per donargli alcune cose che a lui non servivano più ma che invece sarebbero state molto comode per il protagonista del video. Durante l’attesa però il senzatetto si accorge che aldilà del cancello c’era un cagnolone e per ammazzare il tempo inizia a fare amicizia con lui. Dopo pochi istanti si vede il senzatetto in tutta la sua generosità mentre decide di condividere con il cane la poca acqua che aveva con sé.

Un gesto semplice ma davvero altruistico che dimostra tutta la gentilezza di quell’uomo che altro non aveva che un po’ di acqua. Nonostante fosse davvero poca, l’uomo ha deciso di condividerla con il suo “nuovo amico” cane. Ad accorgersi della scena e a decidere di riprenderla in un video è stata proprio la padrona del cucciolone, nonché figlia del proprietario di casa. La ragazza ha scelto di condividere online il video per dimostrare quanto puro sia l’amore verso gli animali e con quanta semplicità una persona che non ha nulla decide di condividere quel poco che ha, nonostante sia utile per la sua sopravvivenza. Gli utenti del web hanno apprezzato davvero moltissimo il filmato, lasciando commenti commossi e in cui elogiavano il senzatetto. (G. M.)