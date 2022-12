“Senza trucco si vede che sei un uomo”, Andrea Nicole risponde agli insulti transfobici

Andrea Nicole Conte ieri pomeriggio ha pubblicato su Instagram alcuni insulti trasfobici in cui le dicevano che senza trucco “si vedeva che era un uomo”. L’ex tronista, un po’ come ha fatto Chiara Ferragni qualche giorno fa, ha deciso di rispondere apertamente alle offese. Lo ha fatto tramite delle stories su IG riprese da ComingSoon.

“Devo dire che i messaggi che ho pubblicato ieri, per quanto io non gli dia peso, li pubblico per far vedere come bisognerebbe rispondere a queste persone. Li pubblico più per consolazione verso il prossimo che verso me stessa, però diciamo che hanno aperto delle parentesi abbastanza interessanti e vorrei approfondire.”

E ancora:

“Punto primo: il messaggio in sé. Se tu apri il messaggio con la premessa ‘scusa non vorrei offenderti’ o ‘perdonami ma‘ o qualunque cosa di questo genere, vuol dire che tu sai già che il tuo è un messaggio potenzialmente offensivo per la persona che lo riceve. Nel momento in cui te ne rendi conto hai due scelte: o fai la persona per bene e non mandi questo messaggio o lo riformuli in modo che sia meno offensivo. Nessuno te l’ha chiesto e nessuno morirà senza il tuo messaggio in cui dici che ho i baffi, che poi appena li trovo ti faccio sapere. Che poi io sono della politica del ‘non me ne fotte proprio‘ però tanta gente ci rimane male per queste cose. Adesso si parla di cavolate perché si parla dei baffi, nulla di trascendentale o nulla di importante veramente. Però per tante persone è un disagio vero e queste tante persone, udite, udite, sono donne. Donne vere, quelle che piacciono a voi, quelle nate donne, capite.”

Andrea Nicole: “Cosa ti spinge a dirmelo?”

Lo sfogo di Andrea Nicole è poi proseguito.

“Ricevere un messaggio del genere può essere veramente lesivo, perché magari è una loro insicurezza, un problema che affrontano da anni, a livello ormonale. E’ per questo che poi non capisco questi messaggi, perché non sai niente della persona che hai dall’altra parte se non quello che ti viene mostrato. E quello che ti viene mostrato è proprio poco per azzardare commenti come questo. Non sai come potrebbe essere la reazione, cosa potresti creare o causare dall’altra parte. Quindi perché farlo?.” Come quando si commenta il peso di una persona. Perché?. Magari sta affrontando un periodo stressante, come è successo a me. Voglio dire, ho perso dodici chili. Si, ero troppo magra, ma lo sapevo anche io. Perché farlo notare e pesare?. Il punto è: se anche io sembrassi Shrek o il Grinch, senza trucco, senza filtri, come sono adesso, cosa ti spinge a dovermelo dire e fare anche la scenetta del finto buonismo “scusa non vorrei offenderti ma lo sto per fare“?.

