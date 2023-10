Milano avvia un progetto per aiutare senza tetto e famiglie povere con animali per non arrivare all’abbandono, ecco in cosa consiste.

Sono decisamente tante, troppe, le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che hanno con loro anche un animale domestico al quale badare. Un animale domestico, un cane ad esempio, comporta una spesa mensile perché ha bisogno di cibo e di accessori, oltre a visite regolari dal veterinario. Un progetto che parte dalla città di Milano vuole aiutare tutte queste persone e i numerosi senza tetto in città accompagnati da un cane in modo da fermare gli abbandoni. È un’iniziativa interessante che vale la pena approfondire e scoprire meglio in tutti i suoi dettagli.

Senza tetto e famiglie povere con animali: il progetto per aiutare

Nella città di Milano si contano moltissime famiglie in difficoltà economica e circa 4.000 senza tetto che vivono per la strada e hanno accanto, a volte, dei cani. Questi cani, però, non hanno la possibilità di mangiare bene e di essere controllati da un veterinario. Questo comporta pericoli per l’animale, ma anche per le persone.

Save the dogs è intervenuta per dare il proprio contributo. È la prima associazione in Italia che si rende disponibile ad aiutare i cani che non hanno fissa dimora. Nel 2021 ha avviato il progetto “Amici di strada, compagni di vita” attivando delle unità per le strade incaricate di distribuire beni ed accessori utili ad affrontare la vita per strada e non solo.

Si parte dai senza tetto per poi passare anche alle famiglie che si trovano in grave difficoltà economica. Tra loro qualcuno avrà pensato di abbandonare il proprio cane dal momento che comporta una spesa di circa 100 euro al mese.

Sara Turetta di Save the dogs ha dichiarato di voler salvare anche il lato emotivo che investe queste persone. Si sentono in colpa per non riuscire a garantire il benessere della famiglia e dell’animale, sono combattute su che cosa fare. L’associazione si unisce a Fondazione di Comunità Milano e offre beni di prima necessità e cure veterinarie gratuite.

È proprio Fondazione di Comunità Milano che ha reso disponibili fondi per avviare questo progetto. Si parla di 65.000 euro che nei prossimi due anni saranno destinati a tutto questo.

I fondi permettono di aumentare le visite dei veterinari per la strada, di dare molti kit di prima necessità, di poter accogliere cani in difficoltà e poter arrivare anche alle famiglie, oltre che alle persone senza fissa dimora.

Ci saranno all’attivo sia dei furgoncini che possono raggiungere chi ha bisogno in tempi brevi in tutte le parti della Città, sia delle postazioni fisse ogni settimana.

Già da ottobre 2022 a settembre 2023, il progetto ha aiutato 77 coppie (persona-animale) fornendo kit con accessori fondamentali: cappottini per il freddo, antiparassitari per la stagione primaverile ed estiva, ciotole, guinzaglio, museruola, vaccinazione e sterilizzazione gratuite.