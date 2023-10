Senza tetto disperato per la perdita del suo migliore amico”ho perso la mia ragione di vita

La storia di un povero uomo disperato per la perdita del suo migliore amico ha commosso il web , il senza tetto disperato si getta nel mezzo della strada in un pianto disperato.

Perdere il proprio migliore amico a quattro zampe può essere un’esperienza terribile, in questo caso specifico poi la situazione è stata ancora più tremenda dato che l’uomo un senzatetto considerava il suo adorato cucciolo la sua unica ragione di vita.

Piange e si dispera in strada per la perdita del suo amico a quattro zampe

Morelia, Messico la storia di un’amicizia profonda ha commosso tutta la comunità e non solo, Don Raúl è un uomo, un senzatetto, che nonostante la sua condizione si è sempre prodigato per la comunità svolgendo piccoli lavoretti per gli abitanti del quartiere in modo da poter provvedere ai bisogni del suo cucciolo, si perché l’uomo nonostante non abbia una casa ha comunque fatto in modo di poter regalare al suo cagnolino chiamato Solovino una vita degna di essere vissuta, e quando il piccolo è venuto a mancare la vita del povero Raùl è stata distrutta.

La sua storia è di un enorme tristezza poiché sfortunatamente non ha un lieto fine dato che il cane è deceduto, ma quello che ha sconvolto il web è l’impegno che tutta la comunità ha dimostrato per l’uomo dopo la sua enorme perdita, infatti nessuno ha ignorato il suo pianto disperato ma tutta la comunità si è prodigata per dare conforto al povero buon uomo

La tragica fine di Solovino, questo il nome del fedele compagno di Don Raúl, è stata un colpo devastante per lui. Per il senzatetto, infatti, Solovino non era solo un cane ma era il suo unico amico il suo unico punto di riferimento in un mondo che spesso si dimostra crudele e indifferente per le persone nella sua condizione, la perdita del suo caro amico a quattro zampe lo ha lasciato devastato e il suo immenso dolore ha scosso l’intero quartiere e anche il web.

In una foto postata sui social infatti si può vedere il povero uomo che disperato al centro della carreggiata piange in agonia per la perdita del suo migliore amico, vedendolo in quello stato però nessuno è rimasto indifferente dimostrando una solidarietà mai vista prima.

I ristoratori e tutti i commercianti per i quali l’uomo svolgeva alcuni lavoretti per provvedere al proprio sostentamento e a quello di Solovino si sono prodigati in suo aiuto creando una sorta di rete di sostegno in favore dell’uomo.

Nonostante la storia abbia un tragico finale il cane nonostante tutto, ha vissuto nell’amore e la dimostrazione non sta nella bella casa in cui viveva ma nell’amore che l’uomo provava per lui e nella sofferenza che ha dimostrato una volta venuto a mancare un ulteriore dimostrazione sta nel fatto che tutto il quartiere vedendo l’uomo distrutto per la sua perdita abbai dimostrato empatia e solidarietà e non abbia ignorato il suo dolore la morte di Solovino non ha quindi solo svelato il legame indissolubile e profondo tra un uomo e cane ma ha anche messo in luce la capacità della comunità di supportare una persona