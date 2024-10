Senza Sophie: Liberi da Panico e Depressione

Nella puntata del 19 ottobre di Verissimo, Alessandro Basciano, ex gieffino, è stato ospite di Silvia Toffanin per discutere della sua vita dopo la rottura con Sophie Codegoni. Basciano ha raccontato di aver affrontato un anno difficile, costellato da depressione e ansia, aggravato dalle accuse di Sophie. Ha detto: “Ho avuto attacchi di panico, ho iniziato analisi e mi sono fatto aiutare da amici”. Riguardo al loro rapporto attuale, ha confermato quanto detto da Sophie: “Abbiamo trovato un equilibrio come genitori per nostra figlia, ma come coppia dobbiamo ancora maturare. Ad oggi non siamo insieme”. Alla domanda della conduttrice se provi ancora sentimenti per Sophie, Basciano ha risposto che c’è stata una grande evoluzione nei loro sentimenti: “Sarei ipocrita a dire che non provo qualcosa per Sophie”.

La conversazione tra Toffanin e Basciano ha rivelato anche che, sebbene ci siano stati momenti di vicinanza, come un recente viaggio a Parigi, rimanendo sempre nel ambito della loro complicata relazione, non sono riusciti a convivere di nuovo. “In questo periodo, avere una nuova relazione non è nei miei pensieri”, ha aggiunto Basciano, sottolineando che il loro amore è stato intenso ma con un alto rischio di “caduta”. Entrambi hanno subito ferite in questo “gioco” di dispetti che, adesso, riconoscono come dannoso.

Quando Toffanin ha chiesto di eventuali gelosie riguardo a Sophie, che è stata vista con l’attore Aron Piper, Basciano ha ammesso: “Siamo destabilizzati entrambi”. Ha anche osservato che non vede un futuro con le loro strade completamente separate. Alla fine dell’intervista, la conduttrice ha provocato una riflessione dicendo che attende entrambi insieme, concludendo in modo provocatorio: “Sei ancora innamorato di Sophie? Vabbè, lo dico io: sì!” Questo scambio ha delineato un quadro complesso delle loro emozioni e interazioni, lasciando aperta la questione della loro congiunzione futura.