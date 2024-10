Senza Renzi più credibili, alleanza centrosinistra rafforzata

Il veto del Movimento 5 Stelle (M5S) su Matteo Renzi in Liguria non ha indebolito la coalizione, bensì l’ha rafforzata in un contesto in cui ogni voto riveste un’importanza cruciale. Questa è la posizione espressa da Giuseppe Conte, leader del M5S, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Secolo XIX’. Conte sottolinea come sarebbe stato poco serio e poco credibile accettare nell’alleanza figure politiche che, fino a poco tempo fa, facevano parte della giunta di Marco Bucci. Bucci è attualmente candidato a rappresentare la continuità con l’ex giunta di Giovanni Toti, che ha governato la regione.

Conte mette in luce che la posizione del M5S è quella di mantenere un profilo distintivo e coerente, rifiutando alleanze che potrebbero risultare contraddittorie. Egli ritiene che la vittoria in Liguria alle prossime elezioni regionali sia un traguardo possibile e che questa avrebbe un’importanza simbolica significativa, inviando un chiaro messaggio all’attuale governo centrale. Tuttavia, Conte è realista e avverte che non bisogna illudersi che una vittoria regionale possa provocare un vero e proprio scossone all’esecutivo nazionale.

Il M5S, secondo Conte, sta cercando di rispondere alle sfide politiche con serietà, ed evitare di compromettere la propria integrità. La strategia del movimento si basa su una chiara delineazione delle proprie posizioni e su un rifiuto di alleanza con partiti o esponenti che possano minare la credibilità del M5S stesso. Questo approccio mira a costruire una coalizione forte che possa competere efficacemente nelle elezioni, puntando su valori condivisi e su un progetto politico coeso.

In sintesi, la posizione di Conte è chiara: il veto su Renzi non rappresenta una debolezza, ma una scelta strategica che rafforza l’identità e la credibilità del M5S. La vittoria in Liguria è vista come una possibilità, ma non bisogna aspettarsi cambiamenti immediati a livello governativo. La coesione della coalizione e la serietà dell’approccio del M5S sono elementi fondamentali per affrontare la competizione elettorale senza compromettere i valori del movimento.