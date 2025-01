Senza modifiche alle tariffe, ipotesi di sciopero degli ambulatori

Il 28 gennaio il Tar del Lazio discuterà la sospensiva del nuovo nomenclatore tariffario, in vigore dal 2024, criticato da ambulatori e laboratori privati accreditati per i tagli delle tariffe. Mariastella Giorlandino, presidente dell’Uap, esprime la speranza di rivedere le tariffe e sottolinea l’impatto negativo sulla sanità privata e sul Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Giorlandino ha anche avvertito che i rimborsi sono stati ridotti fino al 60%, creando disuguaglianze, soprattutto tra le regioni del Nord e del Sud. L’attrice Maria Grazia Cucinotta ha aggiunto che i tagli renderanno difficile l’accesso alle cure per molti cittadini.

La Uap ha sottolineato che la sospensiva richiesta avrebbe tutelato i diritti degli italiani, evitando disagi nel servizio sanitario. Si evidenzia come i costi di servizi come l’Ecg rimborsato a 17,50 euro siano insostenibili. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha chiesto un’integrazione tra pubblico e privato e la creazione di tavoli di discussione tra le farmacie dei servizi e i laboratori accreditati. Filippo Anelli della Fnomceo ha sostenuto la necessità di un confronto per rivedere il nomenclatore tariffario, evidenziando l’importanza del riconoscimento del valore professionale dei medici.

Il Governo ha promesso fondi record per il Ssn, ma si avverte la necessità di migliorare le prestazioni per i cittadini. Le associazioni del settore chiedono che le risorse siano utilizzate per risolvere i problemi esistenti, affermando che il rispetto per il lavoro medico è fondamentale per garantire servizi di qualità.