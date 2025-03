Senza Dubbi, La Meno Comunista

Vauro Senesi ha dedicato un post e un’intervista a Papa Francesco, attualmente ricoverato al Gemelli per un’infezione polmonare. Il vignettista ha espresso la sua vicinanza al Pontefice, sottolineando che, da ateo, pregherà per lui, in risposta all’invito del Papa di pregare.

Nel suo post del 18 febbraio, Vauro ha affermato: “Non so se Dio prenderà in considerazione la preghiera di un ateo comunista ma io lo farò”. La dichiarazione ha suscitato un certo interesse e numerosi commenti tra i suoi follower. In un’intervista a La Stampa, Vauro ha approfondito il suo legame con Papa Francesco, affermando che anche gli atei possono partecipare alla spiritualità e all’empatia umana. Ha mostrato stima per il Papa, lodando il suo coraggio nel denunciare i conflitti e l’industria delle armi, sottolineando che “lottare per la pace è prioritario” e che la voce del Papa è fondamentale contro la cultura bellicista.

Vauro ha anche toccato il tema della solidarietà ricevuta da Papa Francesco, menzionando i musulmani della Grande Moschea di Roma e criticando chi non prega per il Papa ma avrebbe motivi per farlo. Ha commentato il suo stile di disegno, affermando che il tratto più morbido usato per Francesco riflette l’empatia che prova nei suoi confronti, aggiungendo che “non abbiamo bisogno di più gente che pontifica”. Infine, in una battuta su Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha concluso che, fra lui e il Papa, non sa chi sia più comunista, ma sicuramente considera Schlein la meno comunista di tutti.