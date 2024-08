Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

– Si chiude con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Poco mosso l’S&P-500, che segna a Wall Street un +0,17%. I listini archiviano una settimana di alta tensione e volatilità innescata dai timori sulla tenuta dell’economia americana, stemperati poi dal dato sulle minori richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 2.432,3 dollari l’oncia. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil continua gli scambi, con un aumento dello 0,73%, a 76,75 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,64%.

Tra gli indici di Eurolandia guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,24%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,28%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,31%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 31.782 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 33.886 punti, sui livelli della vigilia.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap +0,36%; pressoché invariato il FTSE Italia Star +0,14%.

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 9/08/2024 è stato pari a 1,64 miliardi di euro, in calo di 580,2 milioni di euro, rispetto ai 2,22 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,33 miliardi di azioni, rispetto ai 0,44 miliardi precedenti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo +2,32%, Banca Mediolanum +2,02%, Nexi +1,91% e Telecom Italia +1,38%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Generali Assicurazioni, che ha chiuso a -1,90%.

Pensosa Unipol, con un calo frazionale dell’1,32%.

Tentenna Amplifon, con un modesto ribasso dell’1,24%.

Giornata fiacca per Stellantis, che segna un calo dell’1,22%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, OVS +3,86%, Industrie De Nora +1,96%, Reply +1,84% e GVS +1,53%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technoprobe, che ha terminato le contrattazioni a -2,59%.

Cembre scende del 2,06%.

Calo deciso per Ferragamo, che segna un -1,67%.

Piccola perdita per The Italian Sea Group, che scambia con un -1,5%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

Venerdì 09/08/2024

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale atteso 0,3%; preced. 0,2%

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale atteso -0,9%; preced. -0,8%

07:30 Francia: Tasso disoccupazione, trimestrale atteso 7,5%; preced. 7,5%

08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile atteso 0,3%; preced. 0,1%

08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale atteso 2,3%; preced. 2,2%.