Senza Cri in lacrime: “Da oggi non mi nascondo più”

Senza Cri, durante una lettera scritta a se stessa, ha espresso emozioni forti nella puntata speciale di Amici, dove ha pianto. Racconta dei suoi inizi musicali, quando da bambina, insieme alla sorella, studiava pianoforte e chitarra sotto gli occhi della madre, mentre il padre rimaneva scettico sulla possibilità che la musica potesse condurle a qualcosa di significativo. Nonostante le riserve del padre, lui ha sempre sostenuto le sue passioni e l’ha accompagnata nel percorso che ha portato a partecipare ad Amici. Questo programma rappresenta per lei un viaggio indimenticabile, un tassello fondamentale della sua vita.

Senza Cri riflette sulla sua crescita personale, sottolineando che ha trovato il senso di sé superando il buio e l’incertezza, raggiungendo una sorta di illuminazione personale. “Amici per me è vivere al sole,” afferma, sottolineando l’importanza della luce nella sua vita. Ora, essendo in fase di serale, è decisa a dare il massimo e ad abbracciare il momento, smettendo di nascondersi. Maria De Filippi le ha chiesto di interrompere questo atteggiamento, e lei ha dichiarato di essere pronta a vivere senza paure, finalmente pronta a riflettere la propria luce. Sebbene non abbia specificato cosa avesse nascosto negli anni, il suo messaggio è chiaro: è pronta ad affrontare la vita a viso aperto e con determinazione, accogliendo il sole nella sua esistenza.