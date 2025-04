Senza Cri a Verissimo parla di Antonia e dell’amore

Oggi, 26 aprile, Senza Cri è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato il suo percorso ad Amici. Commentando il suo nome d’arte, ha sottolineato l’importanza della diversità. Ha dichiarato che il “senza” non toglie ma aggiunge, enfatizzando il valore delle differenze. Secondo lei, la società tende a oscurare la diversità, anziché celebrarla. Ha detto: “Perché cancellare i colori degli altri? A me piace guardare le sfumature di tutti”.

Quando Toffanin le ha chiesto dell’amore, Senza Cri ha risposto in modo vago, affermando che “l’amore per me è tutto” e che è presente nelle sue canzoni. La conduttrice ha anche chiesto chiarimenti su Antonia, con cui ha condiviso un legame durante il suo tempo ad Amici. Dopo che alcuni fan avevano accennato a una presunta censura da parte della produzione riguardo a momenti tra le due, Senza Cri ha preso le parti della produzione. Su Instagram ha ribadito che “non c’è stata censura”, e che tutto ciò che non è stato mostrato era una scelta sua.

Ai microfoni di Verissimo, ha continuato a difendere la produzione, dichiarando che hanno sempre ascoltato e compreso le sue intenzioni, e ha enfatizzato che il focus per lei è rimasto sulla musica. Ha specificato che “la produzione di Amici mi ha sempre tutelato e non ha mai censurato nulla”, ma ha lasciato anche questa risposta aperta a interpretazioni.