Senza acqua non possiamo vivere

“Non c’è azione dell’uomo che non abbia bisogno di acqua. È un bene prezioso che va preservato”. Queste parole di Barbara Marinali, presidente di Acea, sono state pronunciate in occasione dell’Acea Water Fun Run, evento legato alla Run Rome The Marathon. La corsa di 5 km non competitiva è aperta a tutti: sportivi, famiglie, amici e anche cani. L’iniziativa sottolinea l’importanza del legame tra l’acqua e la corsa, con partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo a Roma. Attraverso questo evento, la maratona comunica un messaggio chiaro: #runforwater. L’Acea Water Fun Run mira a sensibilizzare i partecipanti sulla necessità di proteggere questa risorsa vitale, essenziale per l’ambiente e il benessere delle persone. L’acqua, infatti, è fondamentale per ogni attività umana e la sua preservazione è cruciale per garantire un futuro sostenibile. L’evento non solo promuove l’importanza dell’attività fisica, ma anche la consapevolezza sulle problematiche legate alla risorsa idrica. In un contesto in cui il cambiamento climatico e la gestione dell’acqua stanno diventando sfide sempre più rilevanti, manifestazioni come questa possono svolgere un ruolo significativo nel promuovere una cultura della sostenibilità. Partecipare alla corsa diventa quindi un modo per divertirsi e, allo stesso tempo, sostenere una causa importante, unendo sport e responsabilità sociale in un’alleanza per il futuro.