Sentono dei rumori in casa e scoprono un qualcosa che lascia senza parole, può succedere a tutti noi ....

Non esiste storia di paura più classica di quella che inizia con dei rumori provenire dalle intercapedine delle mura, in questo caso però il “mostro” nascosto nell’abitazione difficilmente avrebbe potuto essere più carino di così.

Tutto è iniziato settimane prima, con dei rumori che si facevano sempre più insistenti, la proprietaria di casa aveva quindi già capito che qualche animale era solito frequentare la sua casa ma senza mai capire di cosa si trattasse finché un giorno tutto si è fatto chiaro. Un miagola ha svelato l’arcano ma per arrivare al micetto ce stato bisogno di aiuto ed ingegno, ma la sorpresa è divenuta ancor più grande qualche giorno dopo il salvataggio.

Salvano un gattino dall’intercapedine del muro, dopo qualche giorno scoprono che aveva tantissimi fratelli!

Non è cosi inusuale che qualche animale decida di intrufolarsi nelle soffitte o tra le intercapedini dei muri per mettere su famiglia, il problema però è che i piccoli spesso non sono così agili come la mamma e per uscire quando è tempo di esplorare il mondo molto spesso hanno bisogno di aiuto. Così è stato per Ash, il micetto grigio a pelo lungo che la sua salvatrice ha sentito miagola dietro un muro e, con l’aiuto del vicino, è riuscita a liberare.

Il micetto non appena intravisto lo spiraglio creato non ha esitato a mettere la testa fuori rivelando tutta la sua bellezza, un po di timore era normale ma in poco tempo l’animale si è lasciato prendere trovando anche una famiglia. Il figlio della padrona di casa, infatti, non ha resistito a quel musetto ed alla fine la sua insistenza ha convinto la madre che ha deciso di fargli tenere il gattino.

Tutto bene quel che finisce bene, di fatto pero la storia non era ancora finita! Dopo qualche giorno, infatti, i miagolii sono ripresi rivelando che il piccolo Ash non era figlio unico. La cucciolata si era pero spostata ed è stata quindi necessaria una seconda individuazione con annesso salvataggio per portare fuori tutti e 4 i suoi fratellini.

In tutto questo mamma gatta non si è fatta notare subito ma dopo un po’ anche lei è uscita a controllare la situazione, i piccoli comunque erano ormai pronti per essere svezzati ed adottati, è cosi che la famiglia ha iniziato a spargere la voce e le adozioni a decollare. Una storia a lieto fine che ha fatto il giro del mondo, del resto vedere un musetto così carino che sbuca da un foro nel muro non è cosa così comune.

@shanalevenson Update on pur wall kitten: took her to the vet. She’s 4 or 5 weeks. Not sure if our dogs will acclimate…she hisses a lot at them. Keeping them separate with small introductions here and there. So far we’re fostering her until we know our two dogs are ok with her around 😳 #fyp #catdistributionsystem #kitten #ash #wallkitten ♬ original sound – Shana Levenson

La padrona di casa ha commentato il tutto con un iconico “sembra che i muri della mia casa producano gattini!”, una qualità incredibile se fosse vera, anche per questa estrema dose di carineria pero esiste un limite, per il futuro sarà dunque meglio dare una controllatina ed impedire ulteriori accessi dall’esterno a mamma gatta che altrimenti sceglierebbe con tutta probabilità ancora una volta lo stesso luogo per mettere al mondo la prole futura.