“Sentire la vita. Entrare realmente in contatto. “Essere preparati” per la gran…

“Sentire la vita. Entrare realmente in contatto.

“Essere preparati” per la grande maggioranza delle persone vuol dire uniformarsi, adattarsi, conformarsi a ciò che un sistema richiede, affinché il proprio valore sia riconosciuto.”

Per Daniel Lumera invece essere preparati significa avere il coraggio di ascoltarsi in profondità, essere in grado di riconoscere la parte più vera e autentica del proprio cuore e avere l’energia e la forza per seguirla.

Ecco da dove nasce “28 respiri per cambiare vita”, l’ultimo manuale del biologo Daniel Lumera, che vuole aiutare a creare uno stile di vita di pace, armonia, bellezza e accedere a un’esperienza di benessere completa. A partire da 28 semplici respiri.

In libreria e negli store online dal 9 maggio