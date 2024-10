Sentire la Musica: La Mia Nostalgia

Amadeus esprime la sua nostalgia per il Festival di Sanremo, di cui è stato conduttore per cinque anni, sottolineando che gli manca la musica e il contatto con i cantanti. Ha affermato di aver creato il Suzuki Music Party per mantener vivo questo legame, dopo la sua transizione alla nuova avventura televisiva su Nove, abbandonando la Rai.

Durante un’intervista su RTL 102.5, Amadeus ha condiviso le sue riflessioni sul Festival, evidenziando le sfide e le emozioni legate al suo ruolo di direttore artistico. Ha citato il talento di Tananai, il quale è riuscito a emergere in maniera inaspettata, dimostrando che il percorso musicale è complesso e non privo di sorprese.

Parlando della sua nuova esperienza su Nove, Amadeus ha scherzato sulla sua visibilità presso il grande pubblico, notando che molte persone lo cercano ancora nei programmi Rai. Ha rivelato di aver preso la decisione di lasciare la tv di Stato con difficoltà, ribadendo che le offerte ricevute erano simili e la scelta ha rappresentato un cambiamento significativo nella sua vita. Ha parlato della propria tendenza a non volere una routine ripetitiva, cercando sempre nuove sfide.

Tuttavia, la partenza da Rai ha comportato anche delle difficoltà, in particolare riguardo agli ascolti del suo nuovo programma “Chissà Chi È”. Ha ammesso di aver sofferto per le critiche, ma ha anche sottolineato come in cinque anni di Sanremo si sia abituato alle polemiche, molte delle quali considera infondate. Per Amadeus, ciò che conta è mantenere il focus sugli obiettivi e non lasciarsi influenzare da opinioni esterne.

In conclusione, Amadeus rappresenta una figura che, pur avendo lasciato un’importante piattaforma come il Festival di Sanremo, è determinato a continuare la sua carriera in maniera innovativa e personale su Nove, affrontando sia le sfide che le critiche con resilienza e passione per la musica e lo spettacolo.