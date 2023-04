Sentenze Juve, Calvo: "Squalifica da coppe europee? Solo indiscrezioni"

“La Juve fuori dalle coppe europee il prossimo anno? La premessa è che sul tema non abbiamo nessuna novità, mi fa però piacere che lei le chiami indiscrezioni perchè le ho lette anch’io negli ultimi giorni su un quotidiano sportivo e ci sembravano sentenze già scritte. Invece le reputo anche io indiscrezioni, ma noi sui temi non abbiamo novità in merito”. Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, a Mediaset risponde così alle domande sull’ipotesi di una squalifica europea del club per i procedimenti in corso in Italia.

“In ottica mercato la partita non è decisiva, sappiamo che abbiamo una squadra forte, che questa sera può vincere, sicuramente. Poi la programmazione sulla prossima stagione la facciamo con calma, negli uffici, senza pressioni”, dice Calvo riferendosi alla semifinale di Coppa Italia con l’Inter. “Sappiamo che la squadra è sempre migliorabile, adesso però siamo concentrati su questa stagione perchè abbiamo circa un mese e mezzo di sfide importanti. Come si fa a programmare la prossima stagione senza sapere dove sarà la Juventus? La Juventus come società ha una solidità tale che ci permette di programmare indipendentemente dall’esito sportivo della stagione, questa è la nostra responsabilità. Poi chiaro che giocare o non giocare le coppe faccia la differenza anche in termini numerici, della rosa, ma la solidità che abbiamo e la calma con cui possiamo programmare la stagione, ci permette di riuscire a farlo nei giusti tempi con i giusti obiettivi”.