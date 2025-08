Sentenza Ue mette in crisi il piano migratorio di Meloni

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sollevato dubbi sulla legittimità della lista dei “paesi sicuri” utilizzata dall’Italia, un elemento chiave nel piano del governo Meloni per inviare migranti in Albania e accelerare i processi di asilo. Questa decisione rappresenta un significativo colpo alle politiche migratorie vigenti.

In un comunicato, l’ufficio della premier Giorgia Meloni ha definito la sentenza “sorprendente”, sostenendo che indebolisce gli sforzi per combattere l’immigrazione illegale e proteggere le frontiere nazionali. Dario Belluccio, avvocato di uno dei richiedenti asilo coinvolti, ha commentato che il piano per i centri migranti in Albania è ora compromesso, impedendo al governo italiano di portare avanti le sue strategie.

Il progetto, concepito da Meloni come fondamentale per una gestione rigorosa dell’immigrazione, ha trovato opposizione legale dall’inizio, con i tribunali italiani che hanno ordinato il rientro in Italia dei migranti portati in Albania. La Corte ha accolto un ricorso di un tribunale romano che lamentava difficoltà nel verificare l’affidabilità delle informazioni sui “paesi sicuri”, sottolineando che tali designazioni devono essere supportate da solidi standard legali.

Inoltre, la Corte ha stabilito che un paese non può essere considerato “sicuro” se non offre adeguata protezione alla propria popolazione, concordando così con i dubbi sollevati dai giudici italiani. L’ufficio di Meloni ha avvertito che la sentenza conferisce ai giudici nazionali una pesante influenza sulla politica migratoria, limitando ulteriormente le prerogative del governo e del Parlamento.

Le strutture italiane in Albania, destinate a ospitare i migranti, restano inutilizzate a causa dei vincoli legali, mentre il costo della loro costruzione ha superato notevolmente quello di centri simili in Italia. Nonostante le difficoltà legate al piano albanese, gli arrivi di migranti via mare in Italia nel 2024 mostrano un incremento rispetto all’anno precedente, ma rimangono inferiori agli numeri registrati nel 2023.