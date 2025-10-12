23.4 C
Sentenza TAR Lazio, reazioni dei consiglieri di Anzio

La recente sentenza del TAR ha confermato la legittimità dell’operato del gruppo consigliare “Lavinio con Anzio”. I rappresentanti della maggioranza hanno sottolineato come il ricorso presentato da alcune opposizioni sia stato esagerato, definendolo una “tempesta in un bicchiere d’acqua”. Hanno specificato che, sebbene possano esserci stati errori umani, non si è trattato di imbrogli, come sostenuto nel ricorso.

Hanno affermato di aver governato in piena legittimità e intendono proseguire nel loro programma, mantenendo un dialogo aperto con i cittadini. L’obiettivo rimane quello di lavorare insieme alla comunità, ascoltando le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini.

Il gruppo “Lavinio con Anzio” si è quindi mostrato soddisfatto della decisione del TAR, esprimendo la volontà di continuare a collaborare per il bene comune.

