Sentenza sull’omicidio di Saman Abbas: Ergastolo per i cugini e ratifica della condanna per i genitori in Appello

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato la responsabilità di tutta la famiglia nell’omicidio di Saman Abbas, stabilendo l’ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i due cugini Noman Hulhaq e Ikram Ijaz, precedentemente assolti. La pena dello zio Danish Hasnain è stata aumentata da 14 a 22 anni. La sentenza ha riconosciuto la presenza di aggravanti, tra cui la premeditazione e motivi futili, in quanto l’omicidio è stato commesso a causa dell’opposizione di Saman a un matrimonio forzato, pratica comune in alcune culture.

La decisione, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, evidenzia il coinvolgimento diretto di membri della famiglia nella pianificazione e nell’esecuzione dell’omicidio della 18enne pachistana. La famiglia, in un contesto sociale e culturale tradizionale, ha agito spinta da pressioni familiari e dalla difesa dell’onore, portando a un esito tragico. La Corte ha sottolineato che tutte le persone coinvolte condividono la responsabilità del crimine, il che segna un’importante sentenza in un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica per le sue implicazioni su matrimoni forzati e violenza di genere.

Con questa sentenza, si cerca di inviare un segnale forte contro tali pratiche e di garantire che i colpevoli siano puniti adeguatamente. La vicenda di Saman Abbas, che ha cercato di opporsi a un destino imposto, rimane un simbolo di una battaglia più ampia per i diritti delle donne e per la libertà di scelta. La Corte ha dimostrato disponibilità a trattare questi temi con serietà e determinazione.