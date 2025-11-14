Sentenza storica a Messina: esdebitazione e nuova vita

Una sentenza di grande rilevanza arriva da Messina, riguardante il processo di esdebitazione, una pratica ancora poco comune nella città. Questo provvedimento ha portato all’annullamento di 300 mila euro di debiti grazie alla procedura di esdebitazione dell’incapiente prevista dal nuovo codice della crisi d’impresa. Il debitore ha potuto azzerare completamente i propri debiti con l’assistenza dell’avvocato Giorgia Pruiti Ciarello, che ha presentato la richiesta all’Organismo di Composizione della crisi della Camera di Commercio, mentre l’avvocato Edoardo Bucca si è occupato della gestione della pratica.

L’avvocato Pruiti sottolinea che si tratta di una vittoria eccezionale, in quanto il Tribunale di Messina, presieduto dal giudice D’Angelo, ha applicato il nuovo codice della crisi, offrendo nuova fiducia a chi si trova in difficoltà e incentivando i cittadini a rivolgersi alla giustizia. Questa norma, se rispettati i requisiti, consente di ricominciare a vivere serenamente e di reintegrarsi nella società.

Nel caso specifico, l’avvocato Pruiti ha motivato l’impossibilità del debitore di adempiere agli obblighi contratti, richiedendo così l’esdebitazione. Il magistrato ha accolto l’istanza, ritenendo che il debitore avesse contratto i debiti per motivi indipendenti dalla propria volontà e che non fosse in grado di farvi fronte, né attualmente né in futuro. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato inesigibili tutti i debiti del ricorrente, permettendo così a quest’ultimo di ricominciare a vivere.