Sentenza della Corte Suprema: impatto miliardario per banche UK

La Corte Suprema del Regno Unito si appresta a emettere venerdì una sentenza cruciale riguardante le commissioni per i finanziamenti automobilistici, con potenziali ripercussioni significative per il settore bancario. Questa decisione potrebbe comportare costi di risarcimento estremamente elevati per le principali istituzioni finanziarie.

Il caso coinvolge banche come Close Brothers e FirstRand, che hanno presentato ricorso contro una decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima ha stabilito che i broker devono ottenere un consenso completamente informato dai clienti per incassare commissioni, una pronuncia che ha scosso il mercato dei finanziamenti auto, valutato in 40 miliardi di sterline annue. In seguito a questa sentenza, molti operatori del settore, tra cui Lloyds, hanno visto un impatto negativo sulle proprie azioni.

A causa delle incertezze legate a potenziali rimborsi, Lloyds ha accantonato 1,15 miliardi di sterline, mentre Santander e Barclays hanno rispettivamente messo da parte 290 milioni e 95 milioni di sterline. La Financial Conduct Authority (FCA) è attualmente al lavoro su un piano di risarcimento che, secondo gli analisti, potrebbe costare miliardi di sterline al sistema bancario. La FCA prevede di comunicare la sua decisione definitiva sul risarcimento entro sei settimane dalla sentenza della Corte Suprema.

Secondo la Corte d’Appello, gli istituti di credito non possono sottrarsi alle proprie responsabilità quando le commissioni non sono adeguatamente comunicate ai clienti. Questa situazione ha portato a preoccupazioni anche a livello governativo, con il Ministro delle Finanze che potrebbe considerare misure legislativas per proteggere il settore dalle conseguenze finanziarie di questa sentenza.

La Corte Suprema si pronuncerà dopo le 15:35 GMT, senza fornire indicazioni sull’esito del ricorso.