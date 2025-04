Sentenza della Corte Suprema è corretta, Trump sbaglia a dire che i generi sono due

Il fronte della ‘Medicina di Genere’ ha ricevuto plauso internazionale per la sentenza della Corte Suprema britannica, che definisce i termini “sesso”, “uomo” e “donna” in base al sesso biologico e non a quello “certificato”. Susanna Grego, cardiologa e docente di ‘Sex and Gender Medicine’ all’Università della Svizzera italiana, ha commentato positivamente la sentenza, evidenziando l’importanza di tornare alla definizione originaria che chiarisce l’equivoco linguistico e ridefinisce il paradigma della medicina di genere.

Grego sottolinea che sesso e genere non sono sinonimi e che la confusione tra i due non permette una corretta comprensione. Secondo lei, Trump sbaglia affermando che i generi siano solo due; il genere è distinto dal sesso e riguarda le differenze tridimensionali tra individuo e società. Inoltre, il termine “genere” si applica solo agli esseri umani, non agli animali, in quanto privo di significato biologico.

La confusione storica in medicina, che ha spesso ignorato le donne nei trial clinici, affonda le radici negli anni ’70 con il concetto di parità dei sessi, mentre prima il termine ‘gender’ in inglese non esisteva. Grego cita Ruth Bader Ginsburg, una delle prime a utilizzare il termine ‘genere’ per riferirsi all’identità personale al di là della biologia, durante discorsi sui diritti delle donne. Questa evoluzione ha portato alla trasformazione della parità dei sessi in parità di genere, contribuendo a un inganno linguistico che confonde maschio e femmina, termini legati al sesso, con il concetto di genere, che comprende l’identità individuale e il rapporto con la società.