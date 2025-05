Sentenza della Consulta: Reazioni e Implicazioni Storiche

La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha espresso contrarietà alla recente decisione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il divieto per le madri intenzionali di riconoscere i figli nati all’estero attraverso procreazione medicalmente assistita. Roccella ha sottolineato che la cancellazione della figura paterna non rappresenta un progresso nei diritti dei bambini e ha ribadito l’importanza della figura maschile nella crescita di un minore.

In una nota, ha evidenziato che la Corte continua a riconoscere il disvalore dell’utero in affitto, ma ha chiesto perché si favorisca il riconoscimento di due madri rispetto a due padri, avvertendo che tale scelta potrebbe danneggiare l’interesse del bambino. Roccella ha richiamato l’adozione in casi particolari come una soluzione valida per garantire i diritti dei minori anche in coppie omosessuali.

Critiche sono giunte anche da Simone Pillon, ex vicepresidente della commissione infanzia, che ha definito la decisione della Corte “gravissima”, sostenendo che essa elimina la figura paterna e sovverte il diritto naturale. Al contrario, Riccardo Magi di +Europa ha appoggiato la sentenza, ritenendola un passo verso la protezione dei diritti dei bambini, sottolineando le responsabilità genitoriali riconosciute anche in situazioni di genitorialità omosessuale.

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha mostrato entusiasmo per la decisione della Consulta, che ritenne un passo avanti per i diritti dei bambini. Infine, il giurista Alberto Gambino ha sollevato preoccupazioni sulla sentenza, suggerendo che avrebbe potuto essere adottata una linea più prudente per tutelare la dignità del nascere umano.

