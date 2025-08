Sentenza cruciale della Corte Suprema su commissioni auto in UK

L’anticipazione di una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito si profila come un evento cruciale per il settore bancario, in particolare riguardo alle commissioni per i finanziamenti auto. La decisione, prevista per venerdì, potrà avere ripercussioni significative, con le principali banche a rischio di ingenti risarcimenti.

Close Brothers e FirstRand stanno cercando di annullare una sentenza della Corte d’Appello, che ha stabilito che i broker necessitano del consenso esplicito e informato dei clienti per ricevere commissioni dagli istituti di credito. Questa pronuncia ha già generato un forte impatto sul mercato dei finanziamenti auto, vale a dire un comparto da 40 miliardi di sterline all’anno, facendo tremare i titoli di banche come Close Brothers e Lloyds.

Nel frattempo, Lloyds ha accantonato 1,15 miliardi di sterline, Santander 290 milioni e Barclays 95 milioni in previsione di potenziali rimborsi. La Financial Conduct Authority (FCA) è attualmente al lavoro su un piano di risarcimento, il quale potrebbe gravare sul settore bancario per decine di miliardi di sterline. La FCA ha annunciato che il piano sarà confermato entro sei settimane dalla sentenza della Corte Suprema.

Il giudizio della Corte d’Appello, risalente a ottobre 2024, ha sottolineato la responsabilità delle banche nei confronti dei consumatori quando le commissioni sono nascoste o insufficientemente divulgate. Le discussioni tra i legali della FCA indicano che ci sono dubbi sull’equilibrio della sentenza, alimentando le speranze delle banche di un ridimensionamento delle implicazioni legali.

La Corte Suprema renderà la sua decisione dopo le 15:35 GMT di venerdì, alla chiusura dei mercati londinesi, e ha avvertito che la tempistica non deve essere interpretata come un’indicazione sull’esito.