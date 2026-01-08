2.4 C
Sentenza Corte Costituzionale: suicidio assistito in Italia

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della legge della Regione Toscana sul suicidio assistito. La sentenza ha stabilito che le Regioni non possono recepire i principi delle sentenze costituzionali sul fine vita e ha dichiarato incostituzionali i termini temporali della procedura di morte assistita, la norma che prevedeva la presentazione dell’istanza di suicidio assistito per mezzo di un delegato e le disposizioni che regolavano l’assistenza al suicidio assistito da parte del servizio sanitario.

La legge regionale può ancora fissare le norme sulla composizione della commissione del servizio sanitario per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio assistito, sulla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato e sull’attività di verifica compiuta dalla Commissione. Inoltre, può prevedere la copertura finanziaria per le procedure di morte assistita e la loro erogazione gratuita.

La Corte ha ribadito che il richiedente il suicidio assistito ha diritto di ottenerlo dal servizio sanitario, anche se è vietato alle Regioni disciplinare tale presunto diritto. Tuttavia, la sentenza apre uno spazio per il legislatore nazionale, affermando che i principi ordinamentali in materia di fine vita sono suscettibili di modificazioni. Ciò consente di affermare che il legislatore non è vincolato a trasformare in legge la sentenza n. 242 e può reintegrare la tutela integrale della vita di ogni persona, rifiutando la prospettiva di regolazione della morte assistita.

