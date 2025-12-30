Sentenza Cassazione: misura di prevenzione confermata in Italia

La Corte suprema di cassazione ha emesso una sentenza relativa al ricorso proposto da un individuo contro il decreto della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione del decreto impugnato era manifestamente illogica in quanto fondata su un episodio isolato di condotta commessa nel gennaio 2024.

Tuttavia, la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si conforma alle previsioni di legge. La Corte ha sottolineato che il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello dei procedimenti penali e può essere ammesso soltanto per violazione di legge. Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha individuato il giudizio di pericolosità del prevenuto non solo nell’episodio in questione, ma anche in altre condotte.

La Corte di cassazione ha anche ritenuto che il ricorso non individua alcuna violazione di legge, ma si limita ad aggredire il percorso logico della motivazione, il che è in contrasto con la norma che ammette il ricorso soltanto per violazione di legge. Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.