La ragazza sente dei rumori provenire dal bagno e si accorge che il cane è incastrato, ma c’è un particolare davvero strano, ecco i dettagli.

Attraverso i video pubblicati sui social si può vedere di tutto ormai, anche molte esperienze di persone nelle loro case. Questa è una di quelle storie in cui una giovane coppia decide di ristrutturare una parte della casa e sente dei rumori. Niente fantasmi o brutte sorprese, ma un cane incastrato che sbucava da un buco sul pavimento. Una scoperta incredibile che ha gettato la protagonista del video nel panico in un primo momento. Il cane non era della coppia e non si sa come sia finito in quella situazione. Il video e le immagini pubblicate su Tik Tok hanno dell’incredibile, vale la pena guardarle e commentarle insieme.

Sente dei rumori provenire dal bagno: il cane è incastrato, non c’è più tempo

Kyndal Bret si è mostrata sul suo profilo TikTok in grande apprensione e paura alle 6.30 di mattina. Ancora una volta si è svegliata per i rumori che provenivano dal bagno in ristrutturazione e non sapeva che cosa fare. Siamo nel Tennessee. All’improvviso ecco una testa uscire da un buco.

Si trattava di un cane bello e simpatico che non si lamentava e non faceva nulla. La sua testa spuntava dal buco del pavimento che probabilmente gli stringeva attorno al collo, ma non sembrava soffrire. La ragazza si è fatta alcune domande: chi era quel cane? Di certo non era il suo. Come ha fatto a infilarsi in quel buco? Da dove veniva?

Passato lo spavento per aver individuato la causa dei rumori, è subentrato il panico per la situazione del cane. Lei ha provato a portargli dell’acqua e del cibo, ma aveva molta paura che soffocasse. Naturalmente, ha avvisato chi poteva avvisare dell’accaduto in modo da ricevere aiuto.

I soccorsi sono arrivati e il cane è stato liberato senza problemi. Il suo stato di salute era buono, lui era molto tranquillo. Kyndal Bret ha potuto tirare un grande respiro di sollievo nel vedere che tutto è andato bene e che il cane stava bene. Lo ha anche mostrato nel video.

Il cane era tranquillo per strada, si guardava attorno, forse un po’ confuso. La ragazza gli parlava e gli diceva che era molto contenta che stesse bene, ma ora doveva tornare a casa sua e rimanere in un posto sicuro per evitare altri incidenti di questo tipo.

Capita spesso che i cani, spinti dalla curiosità o perché hanno visto qualcosa da inseguire, si caccino in guai seri. Molti di loro si intestardiscono nell’entrare in posti troppo stretti da cui poi non riescono più ad uscire.

@kyndal_bretPov: you watch my stories♬ original sound – kyndal_bret

In questa storia c’è stato un lieto fine, magari anche qualche risata alla fine di tutto, quando le preoccupazioni e le paure sono svanite. Mai perdere di vista il proprio cane, potrebbe davvero rimanere incastrato da qualche parte e sarebbe molto difficile da trovare.