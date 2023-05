Sensualità a Corte, il nuovo episodio: Madre e Jean Claude a Pechino Express

Dopo Mai Dire Talk e le partecipazioni a Che Tempo Che Fa e Stasera C’è Cattelan, la Gilappa’s Band è tornata con un nuovo show su TV 8 condotto dal Mago Forest. Durante la conferenza stampa Marco Santin e Giorgio Gherarducci avevano anticipato anche il comeback di Sensualità a Corte: “Rivedrete anche Jean Claude, rivisitato in una chiave nuova. Noi lo amiamo alla follia, lo avete visto prima nella clip. L’Italia ce lo chiedeva. Possiamo dirvi che farà Pechino Express con la madre“.

E così è stato, nella prima puntata della nuova stagione di Sensualità a Corte, Madre vuole partire per Pechino Express, ma come sempre Jean Claude rovina il suo sogno, scatenando la sua ira. Meravigliosa anche la trasformazione di Madre in Laura Pausini.

C’è chi stava aspettando solo questo momento e chi mente #GialappaShow pic.twitter.com/3H9j9jWBX0 — TV8 (@TV8it) May 21, 2023

