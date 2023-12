Sensore faro visione completa fari a induzione potente torcia elettrica lanterna luce da campeggio all’aperto torcia da pesca Shot Long 1500m

3. Questo prodotto è disponibile in Russia, spagna e polonia. Se sei un acquirente russo o spagnolo o polacco, puoi scegliere di spedire dalla Russia/spagna/polonia. Richiede solo 2-10 giorni per ricevere la merce. Se scegli di spedire dalla cina, richiede 20-45 giorni per ricevere la merce.

Caratteristiche principali:

Puoi scegliere il faro con l’interruttore del sensore per liberare le mani! Non c’ è bisogno di premere l’interruttore, ondulare la mano per accendere la luce

Utilizzare batterie ricaricabili 2*18650

Controllo del circuito intelligente, Zoom telescopico, 4 modalità (forte, basso, stroboscopico, SOS)

La testa può regolare l’angolo di illuminazione di 90 gradi.

L’indicatore luminoso rosso sul supporto della batteria gioca un buon ruolo di avvertimento nella camminata notturna o in bicicletta!

Adatto per gli amanti dello sport per fare alcuni come la caccia, il ciclismo, l’equitazione in bicicletta, per arrampicarsi, l’escursionismo, il lavoro, la pesca, il campeggio ecc